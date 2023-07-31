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Ферстаппен высказался о спорах с инженером команды во время Гран-при Бельгии
Голландец хотел сделать дополнительный пит-стоп
Фото: FIA
Двукратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен прокомментировал споры с гоночным инженером Джанпьеро Ламбиасе по радио на Гран-при Бельгии.
Напомним, во время гонки Ламбиасе призвал Ферстаппена беречь шины, на что последний после ответил, что мог бы ехать быстрее и сделать поздний пит-стоп, чтобы дать попрактиковаться команде.
"Шутка ли это или нет? Всего поровну. Я знаю, что команда не любит делать дополнительный пит-стоп, но мне нравится упоминать об этом, чтобы они могли немного понервничать. Мне нравится слышать: "Нет-нет-нет, сегодня мы этого не делаем". Это забавно. Мы отлично знаем друг друга, и у нас отличные отношения", – приводит слова Ферстаппена издание Motorsport Week.
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