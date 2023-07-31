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Расселл: Пиастри помешал мне в борьбе за место на подиуме
Пилот считает, что именно Оскар помешал ему
Фото: The SportsRush
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл сообщил, что авария гонщика "Макларена" Оскара Пиастри с представителем "Феррари" Карлосом Сайнсом не позволила ему бороться за подиум на Гран-при Бельгии.
"Вначале был неудачный эпизод, когда Оскар потерпел неудачу. Я двинулся в левую сторону и отчасти недооценил, что он не сумеет повернуть и будет зажат. Я потерял четыре или пять позиций на старте. Это отчасти определило мою гонку. Если бы не этот эпизод, я был бы на пятом месте и хотел бы думать, что боролся бы с Льюисом и Шарлем за попадание на подиум", — приводит слова Расселла RacingNews365.
Напомним, победителем Гран-при Бельгии стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Эта победа стала уже 13-й подряд для австрийской команды.
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