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Льюис Хэмилтон: Если бы я был на машине Переса, Ферстаппен не имел бы такого преимущества

Автоспорт
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Пилот высказался о лидере зачета

Льюис Хэмилтон: Если бы я был на машине Переса, Ферстаппен не имел бы такого преимущества

Фото: F1

Новина українською

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что, если бы он выступал на болиде "Ред Булл", то смог бы навязать гораздо более конкурентную борьбу Максу Ферстаппену, чем это удаётся напарнику голландца по команде Серхио Пересу.

"Сейчас невозможно опередить "Ред Булл", если только они не сойдут с трассы. Они на восемь десятых — одну секунду быстрее на круг, чем все остальные.

Всё так, как есть. Я ничего не могу с этим поделать. Хочу ли я быть таким же быстрым, как они? Конечно. Хотел бы я иметь такую же быструю машину, как у них? Конечно.

Если бы я был на машине Серхио, Макс не имел бы того преимущества, которое он имеет сейчас. Но жизнь так не устроена.

Никто из нас не счастлив в том смысле, что мы находимся там, где хотели бы быть, но мы постоянно делаем шаги. В этом году у нас были подиумы, второе место, поул, что очень здорово. Мы просто делаем небольшие шаги, и мы ищем тот большой шаг, который позволит нам бороться за победы. Это будет нелегко, но все работают над этим", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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