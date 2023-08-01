  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Леклер может подписать контракт с Феррари по схеме 2+3
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леклер может подписать контракт с Феррари по схеме 2+3

Автоспорт
(1 голосов)

Пока официальной информации от команды нет

Леклер может подписать контракт с Феррари по схеме 2+3

Фото: F1

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер подписал новый контракт с "Феррари". Об этом пишет FUnoanalisitecnica. По данным источника, стороны заключили соглашение по схеме "2+3".

Отмечается, что переговоры о новом контракте Леклер и "Скудерия" вели в течение последних нескольких недель.

В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 99 очков.

По теме
yellow-arrow
Карлос Сайнс ещё не договорился с Феррари о продлении контракта
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон: Если бы я был на машине Переса, Ферстаппен не имел бы такого преимущества
yellow-arrow
Расселл: Пиастри помешал мне в борьбе за место на подиуме
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шарль Леклер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде