Леклер может подписать контракт с Феррари по схеме 2+3

Пилот "Феррари" Шарль Леклер подписал новый контракт с "Феррари". Об этом пишет FUnoanalisitecnica. По данным источника, стороны заключили соглашение по схеме "2+3".

Отмечается, что переговоры о новом контракте Леклер и "Скудерия" вели в течение последних нескольких недель.

В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 99 очков.