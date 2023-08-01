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Леклер может подписать контракт с Феррари по схеме 2+3
Пока официальной информации от команды нет
Фото: F1
Пилот "Феррари" Шарль Леклер подписал новый контракт с "Феррари". Об этом пишет FUnoanalisitecnica. По данным источника, стороны заключили соглашение по схеме "2+3".
Отмечается, что переговоры о новом контракте Леклер и "Скудерия" вели в течение последних нескольких недель.
В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 99 очков.
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