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Карлос Сайнс ещё не договорился с Феррари о продлении контракта

Автоспорт
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Испанец пока ведет переговоры

Карлос Сайнс ещё не договорился с Феррари о продлении контракта

Новина українською

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс пока не договорился о новом контракте с командой. Об этом пишет FUnoanalisitecnica. Сообщается, что обе стороны продолжают переговоры.

При этом, по сведениям источника, отец Карлоса изучает другие варианты. В частности, называется французская команда "Альпин", в которой может оказаться также бывший босс Сайнса Маттиа Бинотто.

Сайнс будет выступать за "Феррари" до конца сезона-2024.

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В статье: Карлос Сайнс
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