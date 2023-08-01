Карлос Сайнс ещё не договорился с Феррари о продлении контракта

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс пока не договорился о новом контракте с командой. Об этом пишет FUnoanalisitecnica. Сообщается, что обе стороны продолжают переговоры.

При этом, по сведениям источника, отец Карлоса изучает другие варианты. В частности, называется французская команда "Альпин", в которой может оказаться также бывший босс Сайнса Маттиа Бинотто.

Сайнс будет выступать за "Феррари" до конца сезона-2024.