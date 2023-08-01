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Двигатели Феррари будут устанавливаться на болиды Хаас
Правда будут они поступать под брендом Альфа Ромео
Фото: Autoblog
Бренд "Альфа Ромео", который прекратит сотрудничество со швейцарской компанией "Заубер" в конце 2023 года, останется в Формуле-1 благодаря сотрудничеству с американской командой "Хаас", сообщает Motorsport Italia.
По информации источника, "Альфа Ромео" будет связана с "Хаасом" за счёт переименования двигателей "Феррари", которыми пользуется американская команда. Теперь двигатели "Феррари" будут устанавливаться на болиды "Хааса" под брендом "Альфа Ромео".
Бренд "Альфа Ромео" был титульным спонсором команды "Заубер" с февраля 2019 года.
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