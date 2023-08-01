Двигатели Феррари будут устанавливаться на болиды Хаас

Бренд "Альфа Ромео", который прекратит сотрудничество со швейцарской компанией "Заубер" в конце 2023 года, останется в Формуле-1 благодаря сотрудничеству с американской командой "Хаас", сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, "Альфа Ромео" будет связана с "Хаасом" за счёт переименования двигателей "Феррари", которыми пользуется американская команда. Теперь двигатели "Феррари" будут устанавливаться на болиды "Хааса" под брендом "Альфа Ромео".

Бренд "Альфа Ромео" был титульным спонсором команды "Заубер" с февраля 2019 года.