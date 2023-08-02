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Феттаель может продолжить карьеру в одной из команд Формулы-Е
С пилотом пытается договориться один из боссов
фото - f1-world.ru
Исполнительный директор команды Abt, выступающей в Формуле-Е, Томас Бирмайер намекнул на то, что четырёхкратный чемпион Формулы-1, экс-пилот "Ред Булл" Себастьян Феттель может перейти в их коллектив.
Немецкая команда официально объявила об уходе Робина Фряйнса и сейчас ищет преемника голландцу.
"Его планы не совпадают с нашими, но Робин — наш друг и останется им. Возможно, мы навестим его в Швейцарии. Там есть гонщики, которые очень заботятся об окружающей среде и стремятся к устойчивому развитию", — приводит слова Бирмайера FormulaPassion.
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