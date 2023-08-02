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Известный мировой бренд одежды подпишет контракт с Альфа Таури

Автоспорт
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Генеральный директор команды стал инициатором идеи

Известный мировой бренд одежды подпишет контракт с Альфа Таури

Новина українською

Всемирно известный бренд одежды Hugo Boss готовится заключить сделку с командой Формулы-1 "Альфа Таури", пишет издание Racingnews365.

По информации ресурса, Hugo Boss станет титульным спонсором и повлияет на ребрендинг команды. Инициатива исходит от генерального директора компании Даниэля Гридера, возглавившего её в середине 2021 года.

В настоящий момент Hugo Boss является партнёром британской команды "Астон Мартин".

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В статье: Альфа Таури
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