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Известный мировой бренд одежды подпишет контракт с Альфа Таури
Генеральный директор команды стал инициатором идеи
Всемирно известный бренд одежды Hugo Boss готовится заключить сделку с командой Формулы-1 "Альфа Таури", пишет издание Racingnews365.
По информации ресурса, Hugo Boss станет титульным спонсором и повлияет на ребрендинг команды. Инициатива исходит от генерального директора компании Даниэля Гридера, возглавившего её в середине 2021 года.
В настоящий момент Hugo Boss является партнёром британской команды "Астон Мартин".
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