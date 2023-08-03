Ферстаппен попытается создать собственную гоночную команду

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот "Ред Булл", голландец Макс Ферстаппен сообщил, что работает над созданием собственной гоночной команды в классе GT3.

"Этот проект заряжает меня энергией. Правда, пока он по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Мы спонсируем и помогаем поддерживать различные гоночные инициативы близких мне людей, даём советы и рекомендации.

Всё началось с виртуальных гонок. Кроме того, мы активно работаем с DTM, GTWC Sprint и моим отцом в ралли, но главной целью является создание нашей собственной гоночной команды. Мы начнём с GT3 и посмотрим, как далеко сможем зайти.

Когда я берусь за что-то, то хочу делать это хорошо. Я хочу побеждать. Здесь речь идёт о том, чтобы создать ступеньку от симулируемых гонок к GT3. Благодаря этому у людей появится возможность попасть в автоспорт не только через картинг, поскольку на данный момент это дорого", – приводит слова Ферстаппена издание Formule1.