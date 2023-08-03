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Пирелли хочет ввести дополнительный тип шин для гонок в Формуле-1

Автоспорт
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Итальянская команда готова разработать третий тип покрышек для дождливой погоды

Пирелли хочет ввести дополнительный тип шин для гонок в Формуле-1

фото - F1

Новина українською

Итальянская компания "Пирелли", являющаяся основным поставщиком шин для Формулы-1, предложила ввести третий тип шин для использования в дождливых условиях.

Сейчас пилоты Формулы-1 используют промежуточные и дождевые шины. После спринтерской гонки в "Спа-Франкоршам", прошедшей в минувший уикенд под дождём, многие гонщики в очередной раз обрушились с критикой на дождевые шины "Пирелли".

Гоночный директор "Пирелли" Марио Изола согласился с претензиями и предложил ввести третий тип покрышек для дождливой погоды.

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В статье: Пирелли
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