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В Мерседесе прокомментировали инцидент Хэмилтона и Рассела
Гонщики не поняли друг друга
Фото: F1 Track Talk
Технический директор "Мерседеса" Майк Эллиот прокомментировал эпизод в спринт-квалификации Гран-при Бельгии, когда Джордж Расселл помешал Льюису Хэмилтону, и оба пилота не смогли улучшить свои показатели в третьем сегменте.
"Чтобы объяснить это, мне сначала нужно сказать о том, насколько сложно отработать без ошибок. Когда трасса подсыхает, то почти всегда быстрейшим кругом становится самый последний, а твои первые круги — это, по сути, подготовка к тому решающему кругу. Затем, когда приближаешься к концу сессии, тебе хочется показать нужный результат, поэтому на финише ты пересекаешь черту с шинами, находящимися в оптимальном рабочем окне.
Мы шли к этому, но тот эпизод, что мы увидели, случился в конце круга в 18-м и 19-м поворотах., где все выходят на круг, была очередь. Там было много машин, и мы беспокоились о том, чтобы успеть пересечь линию до окончания сессии. Мы просили наших пилотов прибавить скорость, они считали, что у них в запасе меньше времени, чем оказалось на самом деле, и в результате наши болиды оказались слишком близко друг к другу.
На мой взгляд, целый ряд гонщиков оказались в невыгодном положении. Несколько машин находились слишком близко друг к другу, так что мы были не единственными, кто испытывал трудности.
К сожалению для нас, два наших пилота помешали друг другу. Это в значительной степени привело к тому, что мы не проехали желаемое количество кругов и, следовательно, не добились того результата в спринт-квалификации, на который рассчитывали", — приводит слова Эллиота Racingnews365.
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