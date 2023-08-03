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Феррари изменит концепцию машины в 2024 году

Автоспорт
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Планируются серьезные изменения

Феррари изменит концепцию машины в 2024 году

Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" планирует в значительной мере изменить концепцию автомобиля 2024 года. Об этом информирует Motorsport Italia. Сообщается, что болид будет создан "с чистого листа", а при разработке "Скудерия" ориентируется на экстремальные решения в стиле "Ред Булл".

По сведениям источника, руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр внимательно следит за ходом работ, так как болид 2024 года станет первым автомобилем, разработанным при его участии.

Отмечается, что машина получит смелые решения с точки зрения аэродинамики, а инженеры постараются улучшить работу гибридной составляющей. Также сильно должно будет измениться шасси.

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В статье: Ferrari
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