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Борна Чорич пробился в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

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Борна Чорич пробился в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

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15-я ракетка мира Борна Чорич уступил белорусскому теннисисту Ильи Ивашко и вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

Лос-Кабос. АТР-250

Борна Чорич - Ильи Ивашко 6:3, 6:4

Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут. Илья Ивашко за время встречи выполнил один эйс и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Борны Чорича — восемь подач навылет и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Также каждый из теннисистов допустил по четыре двойные ошибки.

В полуфинале турнира Борна Чорич встретится с пятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.

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В статье: Борна Чорич
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