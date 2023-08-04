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Борна Чорич пробился в полуфинал турнира в Лос-Кабосе
Хорват одержал победу в двухсетовом матче
15-я ракетка мира Борна Чорич уступил белорусскому теннисисту Ильи Ивашко и вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).
Лос-Кабос. АТР-250
Борна Чорич - Ильи Ивашко 6:3, 6:4
Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут. Илья Ивашко за время встречи выполнил один эйс и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Борны Чорича — восемь подач навылет и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Также каждый из теннисистов допустил по четыре двойные ошибки.
В полуфинале турнира Борна Чорич встретится с пятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.
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