В General Motors назвали условие, при котором команда придет в Формулу-1

Американская автомобильная корпорация General Motors не станет сотрудничать с другими командами Формулы-1, если Международная автомобильная федерация (ФИА) не поддержит их совместную заявку с командой "Андретти", пишет авторитетный журналист Racer Крис Медланд.

"Из того, что мне сказали, в General Motors дали понять, что в Формулу-1 они придут либо с "Андретти", либо просто не придут. Если их заявка будет отклонена, они не вернутся. Возможно, если "Андретти" потерпит наудачу, начать переговоры постарается "Макларен", но я не думаю, что это приведёт к чему-либо", — написал Медланд.

В январе стало известно, что General Motors и "Андретти" начали сотрудничество.