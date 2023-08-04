Менеджер Гасли: Мы покинули Альфа Таури не для того, чтобы бороться за одно-два очка

Гийом ле Гофф, менеджер пилота "Альпин" Пьера Гасли, высказался на тему выступления команды в нынешнем сезоне Формулы-1. Напомним, Гасли перешёл из "Альфа Таури" в "Альпин" по окончании сезона-2022. В составе своей новой команды он заменил Фернандо Алонсо. Алонсо отправился в "Астон Мартин".

"Машина получилась не такой, какую мы ожидали. Так что да, в этом плане есть некоторое разочарование. Мы покинули "Альфа Таури" не для того, чтобы бороться за одно-два очка. Это не секрет", — приводит слова ле Гоффа GrandPX.news со ссылкой на RMC.

В настоящий момент "Альпин" занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 57 очков.