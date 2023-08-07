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Де Врис снова может вернуться за руль

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Но теперь не в Формуле-1

Де Врис снова может вернуться за руль

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голландский пилот Ник де Врис примет участие в гоночном фестивале JACK's Racing Day, который пройдёт на трассе Ассен в Нидерландах. Де Врис проведёт демонстрационные заезды за рулём машины Формулы-2 команды MP Motorsport 12-13 августа.

"JACK'S Racing Day — одно из самых разнообразных и доступных гоночных мероприятий в Европе. Замечательно видеть, что автоспорт развивается в Нидерландах", — приводит слова де Вриса Racingnews365.

Напомним, об увольнении де Вриса из «Альфа Таури» стало известно 11 июля.

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В статье: Ник де Врис
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