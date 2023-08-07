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Де Врис снова может вернуться за руль
Но теперь не в Формуле-1
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голландский пилот Ник де Врис примет участие в гоночном фестивале JACK's Racing Day, который пройдёт на трассе Ассен в Нидерландах. Де Врис проведёт демонстрационные заезды за рулём машины Формулы-2 команды MP Motorsport 12-13 августа.
"JACK'S Racing Day — одно из самых разнообразных и доступных гоночных мероприятий в Европе. Замечательно видеть, что автоспорт развивается в Нидерландах", — приводит слова де Вриса Racingnews365.
Напомним, об увольнении де Вриса из «Альфа Таури» стало известно 11 июля.
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