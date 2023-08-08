Формула-1 изучает возможность отмены DRS во время квалификаций

Формула-1 рассматривает возможность отмены системы снижения лобового сопротивления (DRS) во время квалификации. Об этом сообщает Auto Motor und Sport, ссылаясь на свои источники.

В настоящий момент самой эффективной DRS обладает "Ред Булл". Во время Гран-при Бельгии австрийская команда смогла развить максимальную скорость 340,8 км/ч с открытой DRS. "Феррари" удалось разогнаться до 337,3 км/ч, а "Макларену" - до 326,9 км/ч.

Напомним, «Ред Булл" сейчас уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. "Мерседес" занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает "Астон Мартин", на счету которого 196 очков.