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Формула-1 изучает возможность отмены DRS во время квалификаций

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В настоящий момент самой эффективной DRS обладает "Ред Булл"

Формула-1 изучает возможность отмены DRS во время квалификаций

Новина українською

Формула-1 рассматривает возможность отмены системы снижения лобового сопротивления (DRS) во время квалификации. Об этом сообщает Auto Motor und Sport, ссылаясь на свои источники.

В настоящий момент самой эффективной DRS обладает "Ред Булл". Во время Гран-при Бельгии австрийская команда смогла развить максимальную скорость 340,8 км/ч с открытой DRS. "Феррари" удалось разогнаться до 337,3 км/ч, а "Макларену" - до 326,9 км/ч.

Напомним, «Ред Булл" сейчас уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. "Мерседес" занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает "Астон Мартин", на счету которого 196 очков.

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В статье: формула-1
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