Минарди: Если бы Ферстаппена не было, Формула-1 была бы более зрелищной

Бывший руководитель команды Формулы-1 Джанкарло Минарди поделился мнением о выступлении пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне "Королевских гонок".

"В Бельгии Макс опередил на 22 секунды Переса, который выступает на той же машине. Он легко обыгрывает Чеко, как и обыгрывал всех тех других, кто оказывался в его команде.

Да, "Ред Булл" очень мощный, но именно то, как пилотирует Макс, делает их непобедимыми. Есть он, а потом все остальные, которые делятся крошками. Если бы Макса не было, Формула-1 была бы более сбалансированной и зрелищной", - приводит слова Минарди GrandPX.news со ссылкой на La Repubblica.