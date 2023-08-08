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Минарди: Если бы Ферстаппена не было, Формула-1 была бы более зрелищной

Автоспорт
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Экс-босс команды Ф-1 поделился мнением о выступлении пилота "Ред Булл"

Минарди: Если бы Ферстаппена не было, Формула-1 была бы более зрелищной

Фото: Getty Images

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Бывший руководитель команды Формулы-1 Джанкарло Минарди поделился мнением о выступлении пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне "Королевских гонок".

"В Бельгии Макс опередил на 22 секунды Переса, который выступает на той же машине. Он легко обыгрывает Чеко, как и обыгрывал всех тех других, кто оказывался в его команде.

Да, "Ред Булл" очень мощный, но именно то, как пилотирует Макс, делает их непобедимыми. Есть он, а потом все остальные, которые делятся крошками. Если бы Макса не было, Формула-1 была бы более сбалансированной и зрелищной", - приводит слова Минарди GrandPX.news со ссылкой на La Repubblica.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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