Вольф: Мы обязаны дать нашим пилотам более надёжный болид

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался по поводу модернизаций болида немецкой команды.

"Я думаю, что основные направления совершенствования заключаются в том, чтобы дать гонщикам более надёжный автомобиль. Дело не в прижимной силе, а в том, чтобы они знали, что машина будет стабильна при вхождении в поворот, чего сейчас не происходит.

Оба гонщика проделали действительно хорошую работу, справляясь со взлётами и падениями и обеспечивая управляемость машины, всегда с нетерпением ожидая, как мы сможем повысить эффективность в целом", - приводит слова Вольфа Racingnews365.

Напомним, после 12 этапов чемпионата в Формуле-1 "Мерседес" занимает второе место в Кубке конструкторов, на 51 очко опережая "Астон Мартин". Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает четвёртое промежуточное место в личном зачёте пилотов, Расселл - шестой.