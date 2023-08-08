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Вольф: Мы обязаны дать нашим пилотам более надёжный болид
Руководитель "Мерседеса" - о модернизации болида
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался по поводу модернизаций болида немецкой команды.
"Я думаю, что основные направления совершенствования заключаются в том, чтобы дать гонщикам более надёжный автомобиль. Дело не в прижимной силе, а в том, чтобы они знали, что машина будет стабильна при вхождении в поворот, чего сейчас не происходит.
Оба гонщика проделали действительно хорошую работу, справляясь со взлётами и падениями и обеспечивая управляемость машины, всегда с нетерпением ожидая, как мы сможем повысить эффективность в целом", - приводит слова Вольфа Racingnews365.
Напомним, после 12 этапов чемпионата в Формуле-1 "Мерседес" занимает второе место в Кубке конструкторов, на 51 очко опережая "Астон Мартин". Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает четвёртое промежуточное место в личном зачёте пилотов, Расселл - шестой.
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