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Льюис Хэмилтон: Мы будем в хорошем положении в следующем годе

Автоспорт
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Пилот высказался о перспективах

Льюис Хэмилтон: Мы будем в хорошем положении в следующем годе

Фото: F1

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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился мнением о прогрессе команды.

В настоящий момент "Мерседес" занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 247 очков. Уверенно лидирует "Ред Булл" (503 балла).

"На данный момент мы достигли огромного прогресса, и я надеюсь, что на втором этапе будет намного лучше. Я полностью сосредоточен на том, чтобы попытаться обеспечить команде второе место (в Кубке конструкторов). Да, в настоящий момент мы не можем догнать "Ред Булл", но, полагаю, мы в хорошем положении, если думать о следующем годе", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
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