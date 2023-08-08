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Льюис Хэмилтон: Мы будем в хорошем положении в следующем годе
Пилот высказался о перспективах
Фото: F1
Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился мнением о прогрессе команды.
В настоящий момент "Мерседес" занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 247 очков. Уверенно лидирует "Ред Булл" (503 балла).
"На данный момент мы достигли огромного прогресса, и я надеюсь, что на втором этапе будет намного лучше. Я полностью сосредоточен на том, чтобы попытаться обеспечить команде второе место (в Кубке конструкторов). Да, в настоящий момент мы не можем догнать "Ред Булл", но, полагаю, мы в хорошем положении, если думать о следующем годе", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
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