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Технический директор Ред Булл рассказал о целях на сезон и улучшении болида

Автоспорт
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Он рассказал обо всех нюансах

Технический директор Ред Булл рассказал о целях на сезон и улучшении болида

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Технический директор "Ред Булл" Пьер Ваше рассказал об улучшении болида на сезон-2023.

"В этом году мы стремились повысить эффективность торможения автомобиля, а также увеличить жёсткость подвески. Это ключевой фактор для граунд-эффекта.

Мы поработали над точками крепления рычагов и жёсткостью пружин, которые должны реагировать на торможение автомобиля. И всё это должно быть сделано с учётом концепции аэродинамики: подвеска должна не мешать потоку, а, наоборот, помогать ему работать лучше. Подвеска эффективна только потому, что она является частью концепции", — приводит слова Ваше L'Equipe.

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В статье: Red Bull
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