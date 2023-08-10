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Ещё один болид Михаэля Шумахера выставлен на аукцион
Аукцион стартует 16 августа
Знаменитый аукционный дом Sotheby's выставил на продажу гоночный болид Ferrari F2001B, на котором в начале 2002 года выступал семикратный чемпион мира легендарный немец Михаэль Шумахер.
На данной машине Шумахер выиграл первый в сезоне-2002 Гран-при Австралии, опередив Хуана Пабло Монтойю и Кими Райкконена, а спустя две недели поднялся на подиум в Гран-при Малайзии, финишировав третьим. Примечательно, что это был 150-й подиум в истории "Феррари".
Аукцион пройдёт с 16 по 19 августа.
Michael Schumacher's 2002 Australian GP-winning #F1 Ferrari F2001b is going to auction with Sotheby’s Sealed in Monterey ????— Motorsport.com (@Motorsport) August 9, 2023
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