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Ещё один болид Михаэля Шумахера выставлен на аукцион

Автоспорт
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Аукцион стартует 16 августа

Ещё один болид Михаэля Шумахера выставлен на аукцион

Новина українською

Знаменитый аукционный дом Sotheby's выставил на продажу гоночный болид Ferrari F2001B, на котором в начале 2002 года выступал семикратный чемпион мира легендарный немец Михаэль Шумахер.

На данной машине Шумахер выиграл первый в сезоне-2002 Гран-при Австралии, опередив Хуана Пабло Монтойю и Кими Райкконена, а спустя две недели поднялся на подиум в Гран-при Малайзии, финишировав третьим. Примечательно, что это был 150-й подиум в истории "Феррари".

Аукцион пройдёт с 16 по 19 августа.

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В статье: Михаэль Шумахер
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