Глава Мерседеса раскритиковал Ред Булл за приглашение Риккардо

Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольф выразил сомнения в правильности замены Ника де Вриса на Даниэля Риккардо по ходу сезона-2023. Австралийский пилот занял место де Вриса в "Альфа Таури" перед Гран-при Венгрии.

"Может быть, ему нужно было больше времени. Если бы ему дали сезон, кто знает? Может быть, он тоже был бы хорошим кандидатом на место в "Ред Булл"? Думаю, они хотели провести сравнительный анализ с Риккардо, чтобы узнать, сможет ли Даниэль занять место Серхио Переса.

Как только вы принимаете такое решение, тогда, конечно, пилот проваливается. Я поклонник де Вриса, потому что он невероятно умён в вопросах разработки болида и всегда вносил большой вклад", — приводит слова Вольфа Formula1News.co.uk.

28-летний голландец является чемпионом Формулы-Е в сезоне-2020/2021.