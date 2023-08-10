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Глава Мерседеса раскритиковал Ред Булл за приглашение Риккардо

Автоспорт
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Руководитель команды считает, что пилоту нужно больше времени

Глава Мерседеса раскритиковал Ред Булл за приглашение Риккардо

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Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольф выразил сомнения в правильности замены Ника де Вриса на Даниэля Риккардо по ходу сезона-2023. Австралийский пилот занял место де Вриса в "Альфа Таури" перед Гран-при Венгрии.

"Может быть, ему нужно было больше времени. Если бы ему дали сезон, кто знает? Может быть, он тоже был бы хорошим кандидатом на место в "Ред Булл"? Думаю, они хотели провести сравнительный анализ с Риккардо, чтобы узнать, сможет ли Даниэль занять место Серхио Переса.

Как только вы принимаете такое решение, тогда, конечно, пилот проваливается. Я поклонник де Вриса, потому что он невероятно умён в вопросах разработки болида и всегда вносил большой вклад", — приводит слова Вольфа Formula1News.co.uk.

28-летний голландец является чемпионом Формулы-Е в сезоне-2020/2021.

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В статье: Тото Вольфф
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