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В Мерседесе уверены в надежности болида в 2024 году
Посмотрим на результаты
Фото: Motorsport.com
Технический директор "Мерседеса" Майк Эллиот высказал мнение, что у команды есть всё необходимое, чтобы должным образом сконструировать автомобиль 2024 года.
"Реальная трудность заключается в том, что из-за ограничения аэродинамических испытаний у нас есть очень небольшое количество попыток, в течение которых нужно выбрать направление, а затем работать в нём. Конечно, потом можно немного изменить это направление, но не более того.
Мне приятно осознавать, что мы движемся в правильном направлении, если ориентироваться на зиму. При этом мы продолжим разработку нынешнего болида, но очевидно, сейчас наша главная цель — машина следующего года", — приводит слова Эллиота Motorsport.
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