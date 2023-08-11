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ФИА заподозрила Астон Мартин в использовании гибкого антикрыла

Автоспорт
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В минувшие сезоны на этом попадался Мерседес

ФИА заподозрила Астон Мартин в использовании гибкого антикрыла

Фото: Aston Martin

Новина українською

Плохие результаты "Астон Мартин" в последних гонках могут быть вызваны тем, что на Гран-при Азербайджана Международная автомобильная федерация (ФИА) заподозрила команду в использовании гибкого переднего антикрыла, сообщает Autosport.

По информации источника, в "Астон Мартин" использовали такое переднее антикрыло, которое было достаточно прочным в неподвижном состоянии, чтобы пройти тесты, но было способно прогибаться вниз на скорости. Таким образом, пилоты команды получали преимущество за счёт изменения прижимной силы в поворотах и на прямых.

Во время Гран-при Азербайджана представители ФИА предупредили "Астон Мартин" и ещё несколько неназванных команд о недопустимости использования подобной конструкции. После изменения конструкции переднего антикрыла пилоты "Астон Мартин" перестали получать преимущество.

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В статье: Астон Мартин
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