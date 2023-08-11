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Льюис Хэмилтон отказался от контракта с Феррари
Пилот все же может остаться в Мерседесе
Фото: F1
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон отклонил предложение "Феррари" на фоне сомнений в контракте с "Мерседесом". Президент "Феррари" Джон Элканн лично связывался с Хэмилтоном, чтобы предложить ему контракт, от которого тот "вежливо" отказался, сообщает итальянский журналист Лео Туррини.
У Хэмилтона и босса команды Тото Вольфа в конце этого сезона истекает контракт, и оба неоднократно заявляли, что сделка будет заключена. Но официальных новостей об этом до сих пор не поступало.
"С Хэмилтоном связался лично Элканн. Насколько я понимаю, он вежливо ответил "нет, спасибо". И это можно понять (к сожалению)", — написал Туррини в своих соцсетях.
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