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Глава Астон Мартин: На Гран-при Венгрии мы поняли, что движемся не в том направлении
Команда не может улучшить свои показатели
Фото: Aston Martin
Руководитель "Астон Мартин" Майк Крак рассказал, о борьбе за подиум.
"Думаю, что Гран-при Венгрии стал последней деталью нашей головоломки, потому что это трасса, на которой мы рассчитывали быть более конкурентоспособными, но этого не произошло.
Там мы получили последнюю партию данных, подтверждающих, что, возможно, мы движемся не в том направлении.
Думаю, нам нужно не менее пары гонок, чтобы вернуться к прежней форме. Между тем, чтобы определить проблему и попытаться предпринять правильные шаги, производя детали в нужном количестве, пройдёт минимум пара недель, это будет непросто.
Трассе в Монце немного особенная. Я думаю, что там не стоит слишком много экспериментировать. У нас будут изменения в каждой гонке, и мы попытаемся решить проблему шаг за шагом. Но я не могу точно сказать, когда мы окончательно исправим её", — приводит слова Крака Racingnews365.
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