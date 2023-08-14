Шарль Леклер: Моя первая цель и первая мечта — стать чемпионом мира с Феррари

Пилот "Феррари" Шарль Леклер высказался по поводу своего желания оставаться в итальянской команде как можно дольше.

"Конечно, я думаю, что каждый гонщик рассматривает различные варианты, как только у него появляется такая возможность. Но я очень люблю "Феррари". Моя первая цель и первая мечта — стать чемпионом мира с "Феррари". Этого я хочу больше, чем чего-либо другого. Поэтому если у меня появится хотя бы минимальный шанс, хоть малейшая возможность сделать это, я не буду ни в чем сомневаться и буду стремиться остаться в "Феррари".

Я думаю, для всех в команде очевидно, что мы недовольны ситуацией, в которой находимся сейчас, поскольку хотим побеждать. Но я очень люблю эту команду. Здесь я чувствую себя как дома. И я не могу сказать больше, потому что не было никаких обсуждений, кроме нескольких шуток по поводу нового контракта. Мы просто сосредоточены на том, что действительно важно сейчас. А важно как можно быстрее снова стать конкурентоспособными. Дальше уже посмотрим", — приводит слова Леклера Autosport.