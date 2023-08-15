Ферстаппен показал дизайн нового шлема

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен презентовал специальный дизайн своего шлема для предстоящего Гран-при Нидерландов.

Напомним, этап в Нидерландах вернулся в календарь Формулы-1 в 2021 году. До этого в последний раз он проводился в 1985 году.

В 2021 и 2022 годах оба этапа выиграл Ферстаппен.