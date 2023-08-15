  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен показал дизайн нового шлема
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен показал дизайн нового шлема

Автоспорт
(1 голосов)

Шлем был выполнен специально для Гран-при Нидерландов

Ферстаппен показал дизайн нового шлема

Фото: Sporting News

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен презентовал специальный дизайн своего шлема для предстоящего Гран-при Нидерландов.

Напомним, этап в Нидерландах вернулся в календарь Формулы-1 в 2021 году. До этого в последний раз он проводился в 1985 году.

В 2021 и 2022 годах оба этапа выиграл Ферстаппен.

По теме
yellow-arrow
Шарль Леклер: Моя первая цель и первая мечта — стать чемпионом мира с Феррари
yellow-arrow
Глава Астон Мартин: На Гран-при Венгрии мы поняли, что движемся не в том направлении
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон отказался от контракта с Феррари
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде