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Ферстаппен показал дизайн нового шлема
Шлем был выполнен специально для Гран-при Нидерландов
Фото: Sporting News
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен презентовал специальный дизайн своего шлема для предстоящего Гран-при Нидерландов.
Напомним, этап в Нидерландах вернулся в календарь Формулы-1 в 2021 году. До этого в последний раз он проводился в 1985 году.
В 2021 и 2022 годах оба этапа выиграл Ферстаппен.
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