  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мик Шумахер показал фото со своей девушкой
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мик Шумахер показал фото со своей девушкой

Автоспорт
Обновлено
(1 голосов)

Сейчас пилот отдыхает во Франции

Мик Шумахер показал фото со своей девушкой

Новина українською

Немецкий пилот Мик Шумахер разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с подругой – датской моделью Лайлой Хасанович. Снимок Шумахер сопроводил смайлом в виде сердца.

Предполагается, что фотография была сделана в Сен-Тропе (Франция), где Мик в настоящий момент отдыхает со своим приятелем – Эстебаном Оконом из команды "Альпин".

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен показал дизайн нового шлема
yellow-arrow
Шарль Леклер: Моя первая цель и первая мечта — стать чемпионом мира с Феррари
yellow-arrow
Глава Астон Мартин: На Гран-при Венгрии мы поняли, что движемся не в том направлении
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мик Шумахер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде