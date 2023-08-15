Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мик Шумахер показал фото со своей девушкой
Сейчас пилот отдыхает во Франции
Немецкий пилот Мик Шумахер разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с подругой – датской моделью Лайлой Хасанович. Снимок Шумахер сопроводил смайлом в виде сердца.
Предполагается, что фотография была сделана в Сен-Тропе (Франция), где Мик в настоящий момент отдыхает со своим приятелем – Эстебаном Оконом из команды "Альпин".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мудрику не хватило времени, Ливерпулю опорника, а Баварии – тренера. Обзор главных матчей уик-энда
- Storm Shadow в деле. Оккупанты сообщили о ликвидации Силами обороны Украины российского полковника
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
- Льюис Хэмилтон отказался от контракта с Феррари
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн