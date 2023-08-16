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ФИА может изменить правила, чтобы прекратить доминирование Ред Булл
Посмотрим, удастся ли
Ирландский эксперт Формулы-1 Дэвид Кеннеди считает, что Международная федерация автоспорта (ФИА) может внести изменения, чтобы сократить отрыв "Ред Булл" от остальных команд.
"История доказывает, что ФИА уже делала это. Они делали это раньше, когда якобы доминировал Михаэль Шумахер. Они внесли целый ряд изменений, особенно в квалификациях. Они сделали всё возможное, чтобы сбалансировать результаты и остановить безудержное доминирование. Это пагубно сказывается на спорте.
Те, кто следит за спортом, давно помнят, когда "Макларен" опережал всех во всём. Это убивало интерес. Тогда в "Макларене" были невероятные Ален Прост и Айртон Сенна, которые неистово боролись между собой. Затем было доминирование "Уильямса" с Найджелом Мэнселлом. Это устраняет некоторые конфликты, которые есть в спорте. Нет ничего хуже, чем знать, каким будет результат. Говоря о "Ред Булл", я не думаю, что есть причина, по которой ФИА не попытается уравнять шансы", — приводит слова Кеннеди PlanetF1.
В сезоне-2023 "Ред Булл" занимает первое место в Кубке конструкторов.
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