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Таксисты угрожают сорвать Гран-при Нидерландов
Гран-при Нидерландов запланировано на 27 августа
фото из свободных источников
Гран-при Нидерландов, которое проходит в регионе Харлем, находится под угрозой в связи с забастовкой таксистов.
Согласно информации в нидерландских СМИ, водители не получат никаких пропусков от муниципалитета Зандворт. Такие пропуска получат только жители и компании, базирующиеся в прибрежной деревне. Водители такси в регионе были проинформированы, что они не смогут выполнять свою работу во время Гран-при Нидерландов.
В предыдущие годы запрет на такси обходили благодаря масштабной торговле разрешениями, однако в этом году специальное разрешение получат лишь немногие таксисты.
Сообщается, что в Харлеме нет таких водителей, поэтому такси без соответствующей айдентики не смогу подъехать к трассе Зандворт. Около 150 таксистов не приемлют сложившуюся ситуацию и требуют решения от муниципалитета, иначе они пойдут на "крайние меры", такие как демонстрации или перекрытие путей к трассе, сообщает RacingNews365.
Гран-при Нидерландов запланировано на 27 августа.
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