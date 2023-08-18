Таксисты угрожают сорвать Гран-при Нидерландов

Гран-при Нидерландов, которое проходит в регионе Харлем, находится под угрозой в связи с забастовкой таксистов.

Согласно информации в нидерландских СМИ, водители не получат никаких пропусков от муниципалитета Зандворт. Такие пропуска получат только жители и компании, базирующиеся в прибрежной деревне. Водители такси в регионе были проинформированы, что они не смогут выполнять свою работу во время Гран-при Нидерландов.

В предыдущие годы запрет на такси обходили благодаря масштабной торговле разрешениями, однако в этом году специальное разрешение получат лишь немногие таксисты.

Сообщается, что в Харлеме нет таких водителей, поэтому такси без соответствующей айдентики не смогу подъехать к трассе Зандворт. Около 150 таксистов не приемлют сложившуюся ситуацию и требуют решения от муниципалитета, иначе они пойдут на "крайние меры", такие как демонстрации или перекрытие путей к трассе, сообщает RacingNews365.

Гран-при Нидерландов запланировано на 27 августа.