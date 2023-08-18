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В Нидерландах подали жалобу на Макларен
На болиде изображена реклама табачных изделий
Команда "Макларен" изменит спонсорсую надпись на своей ливрее на Гран-при в Зандворте, Нидерланды.
Одним из спонсоров команды "Макларен", лого которого нанесено на ливрею машины, является компания-производитель табачных изделий "Velo".
Правительство Нидерландов в апреле этого года поддержало запрет на продажу никотиновых паучей, но данный закон по-прежнему находится в стадии разработки.
"Это ещё раз показывает, как табачная промышленность делает всё, что в её силах, чтобы поддержать зависимость молодых людей от этого отвратительного, смертельно опасного бизнеса. Мы находим странным, что разрешено рекламировать запрещённый продукт", — приводит слова Карла ван Гилса, директора голандского онколонического общества, Motorsport.
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