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Lotus показал новый электрокар для Дженсона Баттона мощностью 2040 л.с
Он невероятен
Британский пилот Дженсон Баттон, чемпион мира в составе команды "Браун" в 2009 году, стал клиентом компании Lotus, которая построила для пилота эксклюзивный электрический гиперкар Lotus Evija с уникальным дизайном кузова и салона.
Премьера автомобиля состоялась в США в рамках мероприятия The Quali, A Motorsports Gathering.
Гиперкар окрашен в цвет Arctic White, который дополняют акценты оттенков Verve Yellow и Carbon Black, чтобы сформировать стиль ливреи чемпионского болида Brawn BGP 001.
На зеркалах заднего вида и внутренних панелях дверей виден номер 22, под которым выступал британец.
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