  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Lotus показал новый электрокар для Дженсона Баттона мощностью 2040 л.с
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Lotus показал новый электрокар для Дженсона Баттона мощностью 2040 л.с

Автоспорт
(1 голосов)

Он невероятен

Lotus показал новый электрокар для Дженсона Баттона мощностью 2040 л.с

Новина українською

Британский пилот Дженсон Баттон, чемпион мира в составе команды "Браун" в 2009 году, стал клиентом компании Lotus, которая построила для пилота эксклюзивный электрический гиперкар Lotus Evija с уникальным дизайном кузова и салона.

Премьера автомобиля состоялась в США в рамках мероприятия The Quali, A Motorsports Gathering.

Гиперкар окрашен в цвет Arctic White, который дополняют акценты оттенков Verve Yellow и Carbon Black, чтобы сформировать стиль ливреи чемпионского болида Brawn BGP 001.

На зеркалах заднего вида и внутренних панелях дверей виден номер 22, под которым выступал британец.

По теме
yellow-arrow
В Нидерландах подали жалобу на Макларен
yellow-arrow
Таксисты угрожают сорвать Гран-при Нидерландов
yellow-arrow
Руководитель Макларена рассказал о конкуренции в команде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде