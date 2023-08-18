Lotus показал новый электрокар для Дженсона Баттона мощностью 2040 л.с

Британский пилот Дженсон Баттон, чемпион мира в составе команды "Браун" в 2009 году, стал клиентом компании Lotus, которая построила для пилота эксклюзивный электрический гиперкар Lotus Evija с уникальным дизайном кузова и салона.

Премьера автомобиля состоялась в США в рамках мероприятия The Quali, A Motorsports Gathering.

Гиперкар окрашен в цвет Arctic White, который дополняют акценты оттенков Verve Yellow и Carbon Black, чтобы сформировать стиль ливреи чемпионского болида Brawn BGP 001.

На зеркалах заднего вида и внутренних панелях дверей виден номер 22, под которым выступал британец.