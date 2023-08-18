Сайнс: Я стал лучше управлять болидом, но мои результаты не улучшились

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс заявил, что улучшил управление болидом по сравнению с прошлым сезоном, но при этом не добился результатов.

"Как я оцениваю сезон по пятибалльной шкале? Я не делаю таких оценок. Я никогда этого не делаю, потому что это слишком громко.

Что я оцениваю хорошо: думаю, что хорошо управляю машиной. Я думаю, что сделал шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном в своём понимании машины, настроек и подготовки.

Что я оцениваю нехорошо: мои результаты не были такими хорошими и стабильными, как в прошлом сезоне. Так что это явно то, над чем нам нужно сосредоточиться в работе.

Я думаю, что перерыв пойдёт всем на пользу. Особенно нам сейчас важно отдохнуть от ожиданий перед новыми вызовами. Мы должны провести его с пользой", — приводит слова Сайнса RacingNews365.