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Сайнс: Я стал лучше управлять болидом, но мои результаты не улучшились

Автоспорт
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Пилот назвал сильные и слабые стороны

Сайнс: Я стал лучше управлять болидом, но мои результаты не улучшились

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Пилот "Феррари" Карлос Сайнс заявил, что улучшил управление болидом по сравнению с прошлым сезоном, но при этом не добился результатов.

"Как я оцениваю сезон по пятибалльной шкале? Я не делаю таких оценок. Я никогда этого не делаю, потому что это слишком громко.

Что я оцениваю хорошо: думаю, что хорошо управляю машиной. Я думаю, что сделал шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном в своём понимании машины, настроек и подготовки.

Что я оцениваю нехорошо: мои результаты не были такими хорошими и стабильными, как в прошлом сезоне. Так что это явно то, над чем нам нужно сосредоточиться в работе.

Я думаю, что перерыв пойдёт всем на пользу. Особенно нам сейчас важно отдохнуть от ожиданий перед новыми вызовами. Мы должны провести его с пользой", — приводит слова Сайнса RacingNews365.

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В статье: Карлос Сайнс
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