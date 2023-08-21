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Льюис Хэмилтон: Мне всё равно, на какой позиции я закончу чемпионат

Автоспорт
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Болид Мерседеса не едет, как раньше

Льюис Хэмилтон: Мне всё равно, на какой позиции я закончу чемпионат

Фото: F1

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о своём отношении к нынешнему сезону Формулы-1.

"Наш болид становится всё лучше. Будет здорово, если мы будем обновлять машину до конца сезона, как в прошлом году. В то же время другие команды в таком случае переключатся раньше нас на подготовку к следующему сезону.

Лично мне всё равно, на какой позиции я закончу чемпионат. Главное для меня – помочь команде в подготовке к следующему году, чтобы к зимним тестам и первой гонке сезона мы подошли с машиной без дельфинирования и с прижимной силой и эффективностью, к которым мы стремимся. В таком случае мы сможем бороться с любым соперником. Это моя мечта на данный момент", – сказал Хэмилтон в эфире Channel 4.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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