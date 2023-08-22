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33-летний французский гонщик Жоанн Зарко подписал контракт с Хондой
Неожиданное решение
Фото: motoryracing.com
33-летний французский гонщик Жоанн Зарко подписал контракт с командой "ЛСР Хонда". Об этом пишет пресс-служба команды. К гоночному коллективу он присоединится в 2024 году.
Ранее стало известно, что Зарко покинет "Прамак Дукати" по окончании нынешнего сезона. Француз выступал за "Дукати" с 2020 года, когда итальянская марка подписала с ним контракт на участие в команде-сателлите Avintia, а в 2021 году он был переведён в "Прамак" на полностью рабочую технику "Дукати". С тех пор он завоевал 12 подиумов на Гран-при, последний из которых был достигнут перед летним перерывом в Германии.
Не так давно о шестикратном чемпионе MotoGP и гонщике "Хонды" Марке Маркесе высказался телеведущий Нил Ходжсон.
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