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Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Нидерландов
Пилоту не важны погодные условия
Фото: Sporting News
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при, которое пройдёт в Зандворте, Нидерланды.
"Летний перерыв прошёл очнень хорошо, я отлично провёл много времени с друзями. С нетерпением жду второй половины сезона, и нет лучшего способа, чем начать её в Нидерландах. Там потрясающая трасса и, конечно, там потрясающие фанаты, так что я определённо рад возвращению. Погода там может быть капризной, но для меня неважно, будет ли дождь или нет, мы сделаем всё возможное, чтобы набрать максимальное количество очков", — сказал Ферстаппен пресс-службе "Ред Булл".
Ферстаппен занимает первое место в личном зачёте Формулы-1 сезона-2023, опережая ближайшего преследователя, своего напраника Серхио Переса, на 125 очков.
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