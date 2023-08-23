  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Журналист Формулы-1: Ходят слухи, что Лэнс Стролл подумывает о переходе в теннис
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист Формулы-1: Ходят слухи, что Лэнс Стролл подумывает о переходе в теннис

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот отстает от Фернандо Алонсо

Журналист Формулы-1: Ходят слухи, что Лэнс Стролл подумывает о переходе в теннис

Новина українською

Журналист Формулы-1 Бен Андерсон рассказал, что пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл подумывает о переходе в теннис.

"Стролл слишком сильно отстаёт от Алонсо, и на самом деле, скорее всего, покинет эту команду добровольно. Ходят слухи, что он подумывает о переходе в теннис, так что, если в его карьере произойдут такие изменения, одно место в команде освободится.

Если бы место теоретически освободилось на сезон-2024/2025, то, вероятно, несколько человек в очереди были бы впереди Даниэля Риккардо: Албон, Цунода уже упоминались как те, кого "Хонда" потенциально хотела бы взять на борт", — приводит слова Андерсона PlanetF1 со ссылкой на подкаст The Race.

По теме
yellow-arrow
В Мерседесе назвали главные задачи на ближайшее будущее
yellow-arrow
Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Нидерландов
yellow-arrow
33-летний французский гонщик Жоанн Зарко подписал контракт с Хондой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде