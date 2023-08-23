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Журналист Формулы-1: Ходят слухи, что Лэнс Стролл подумывает о переходе в теннис
Пилот отстает от Фернандо Алонсо
Журналист Формулы-1 Бен Андерсон рассказал, что пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл подумывает о переходе в теннис.
"Стролл слишком сильно отстаёт от Алонсо, и на самом деле, скорее всего, покинет эту команду добровольно. Ходят слухи, что он подумывает о переходе в теннис, так что, если в его карьере произойдут такие изменения, одно место в команде освободится.
Если бы место теоретически освободилось на сезон-2024/2025, то, вероятно, несколько человек в очереди были бы впереди Даниэля Риккардо: Албон, Цунода уже упоминались как те, кого "Хонда" потенциально хотела бы взять на борт", — приводит слова Андерсона PlanetF1 со ссылкой на подкаст The Race.
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