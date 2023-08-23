Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Мерседесе назвали главные задачи на ближайшее будущее
В команде считают, что стоит сосредоточиться на болиде 2024 года
Фото: Motorsport.com
Технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон высказался по поводу целей команды на ближайшее будущее.
"Мы начинали с большими надеждами. Поначалу к нашему положению относительно лидеров нужно было привыкнуть, но последующая реакция команды была достойна восхищения.
Довольно рано мы поняли, что пошло не так, и с тех пор постоянно исправляем ситуацию. В начале года мы были четвёртыми по скорости, смотрели на наших клиентов ("Астон Мартин"), которые нас опережали, и это расстраивало. "Феррари" тоже была впереди.
Мало-помалу мы постепенно оставляем их позади. И свою роль сыграли все факторы. От стратегии до инженерных разработок, надёжности, производства и гонщиков, которые умеют превращать даже малые возможности в заработанные очки.
И, хотя это не соответствует первоначальным целям команды, задача занять второе место в общем зачёте действительно важна для "Мерседеса". В особенности учитывая то, что во второй половине сезона основное внимание команды переключится на болид 2024 года", — приводит слова Эллисона GPToday.
Популярное сейчас
- Спартак Трнава - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 23.08.2023
- В Крыму уничтожен комплекс С-400 стоимостью 1,25 млрд. долл. Видео
- Днепр-1 сделал выбор. СМИ назвали имя нового главного тренера команды
- 33-летний французский гонщик Жоанн Зарко подписал контракт с Хондой
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО