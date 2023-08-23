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В Мерседесе назвали главные задачи на ближайшее будущее

Автоспорт
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В команде считают, что стоит сосредоточиться на болиде 2024 года

В Мерседесе назвали главные задачи на ближайшее будущее

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон высказался по поводу целей команды на ближайшее будущее.

"Мы начинали с большими надеждами. Поначалу к нашему положению относительно лидеров нужно было привыкнуть, но последующая реакция команды была достойна восхищения.

Довольно рано мы поняли, что пошло не так, и с тех пор постоянно исправляем ситуацию. В начале года мы были четвёртыми по скорости, смотрели на наших клиентов ("Астон Мартин"), которые нас опережали, и это расстраивало. "Феррари" тоже была впереди.

Мало-помалу мы постепенно оставляем их позади. И свою роль сыграли все факторы. От стратегии до инженерных разработок, надёжности, производства и гонщиков, которые умеют превращать даже малые возможности в заработанные очки.

И, хотя это не соответствует первоначальным целям команды, задача занять второе место в общем зачёте действительно важна для "Мерседеса". В особенности учитывая то, что во второй половине сезона основное внимание команды переключится на болид 2024 года", — приводит слова Эллисона GPToday.

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В статье: Мерседес
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