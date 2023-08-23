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Женская сборная Украины по волейболу вырвала победу в Словении и гарантировала себе выход в 1/8 финала ЧЕ
Отличный матч
фото из свободных источников
На чемпионате Европы по волейболу среди женщин сегодня состоялся решающий поединок для национальной сборной Украины.
Подопечные Ивана Петкова по его итогам могли себе обеспечить выход в плей-офф, поражение было абсолютно нежелательным.
Наши волейболистки в первом сете были в роли догоняющих. Ближе к концу первой партии счет вовсе стал неприличным 9:20.
Вторая партия проходила уже с переменным успехом. Уже в середине сета словенки немного добавили и повели с разницей в три очка 13:16, далее наши волейболистки заработали сетбол и во втором розыгрыше сумела вырвать победу.
Теперь оставалось дожать соперниц, чтобы гарантировать выход в следующий раунд. И все же наша команда смогла выдержать мощные атаки соперниц и со второй попытки реализовать сетбол 26:24.
После удачной серии в исполнении украинок словенки потеряли боевой настрой и просто провалили сет - 25:17.
Чемпионат Европы по волейболу. Группа А.
Украина – Словения 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17)
Таким образом. ниже третьего места в группе Украина уже не опустится и может уже готовится к матчам плей-офф.
В следующем матче группы А наша волейболистки сыграют со сборной Польши (24 августа).
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