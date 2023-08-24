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Хаас объявил о подписании конракта с Хюлькенбергом и Магнуссеном

Автоспорт
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Состав команды не изменится

Хаас объявил о подписании конракта с Хюлькенбергом и Магнуссеном

Новина українською

Американская команда Формулы-1 "Хаас" объявила, что сохранит прежний состав гонщиков на сезон-2024. Соглашения с немцем Нико Хюлькенбергом и датчанином Кевином Магнуссеном продлены ещё на один год.

Хюлькенберг присоединился к "Хаасу" перед сезоном-2023, заменив в команде Мика Шумахера. Магнуссен выступает за американский коллектив с 2022 года. Ранее сообщалось, что место Магнуссена может занять китайский пилот "Альфа Ромео" Гуаньюй Чжоу, однако эти слухи не нашли своего подтверждения.

В сезоне-2023 Хюлькенберг набрал девять очков, в то время как на счету Магнуссена два очка.

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