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Лэнс Стролл рискует пропустить Гран-при Нидерландов
Пилот не появился в расположении команды
Канадский пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл не появился в расположении своей команды в четверг в Зандворте, где с 25 по 27 августа пройдёт Гран-при Нидерландов.
"Лэнс восстанавливается после болезни и поэтому пропустит медийные активности сегодня. Он готов и здоров и будет соревноваться в эти выходные на Гран-при Нидерландов", — сообщила пресс-служба команды "Астон Мартин".
В текущем сезоне Лэнс Стролл занимает девятое место, набрав 47 очков. Его лучшим результатом в сезоне-2023 является четвёртое место на Гран-при Австралии.
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