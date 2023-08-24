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Шарль Леклер высказался о продлении контракта с Феррари
Пилот не переживает по этому поводу
Фото: Getty Images
Пилот "Феррари" Шарль Леклер высказался относительно возможности заключения нового контракта с итальянской командой.
"Честно говоря, я не ставлю никаких крайних сроков. Я не настолько тороплюсь. У меня ещё есть полтора года, что в некотором смысле кажется небольшим отрезком, ведь контракт заключался на пять лет. Так что да, мы приближаемся к концовке. Но у нас ещё уйма времени.
Меня это не беспокоит. Если бы я волновался, то, вероятно, начал бы обсуждение этого вопроса раньше. Но я не слишком беспокоюсь. Всё будет хорошо. Мы ещё не начинали обсуждение, но я буду рад сделать это в конце года", — приводит слова Леклера издание Motorsport.
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