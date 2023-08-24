  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Шарль Леклер высказался о продлении контракта с Феррари
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шарль Леклер высказался о продлении контракта с Феррари

Автоспорт
Обновлено
(1 голосов)

Пилот не переживает по этому поводу

Шарль Леклер высказался о продлении контракта с Феррари

Фото: Getty Images

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер высказался относительно возможности заключения нового контракта с итальянской командой.

"Честно говоря, я не ставлю никаких крайних сроков. Я не настолько тороплюсь. У меня ещё есть полтора года, что в некотором смысле кажется небольшим отрезком, ведь контракт заключался на пять лет. Так что да, мы приближаемся к концовке. Но у нас ещё уйма времени.

Меня это не беспокоит. Если бы я волновался, то, вероятно, начал бы обсуждение этого вопроса раньше. Но я не слишком беспокоюсь. Всё будет хорошо. Мы ещё не начинали обсуждение, но я буду рад сделать это в конце года", — приводит слова Леклера издание Motorsport.

По теме
yellow-arrow
Лэнс Стролл рискует пропустить Гран-при Нидерландов
yellow-arrow
Хаас объявил о подписании конракта с Хюлькенбергом и Магнуссеном
yellow-arrow
Таксисты все же могут помешать Гран-при Нидерландов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шарль Леклер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде