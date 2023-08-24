Шарль Леклер высказался о продлении контракта с Феррари

Пилот "Феррари" Шарль Леклер высказался относительно возможности заключения нового контракта с итальянской командой.

"Честно говоря, я не ставлю никаких крайних сроков. Я не настолько тороплюсь. У меня ещё есть полтора года, что в некотором смысле кажется небольшим отрезком, ведь контракт заключался на пять лет. Так что да, мы приближаемся к концовке. Но у нас ещё уйма времени.

Меня это не беспокоит. Если бы я волновался, то, вероятно, начал бы обсуждение этого вопроса раньше. Но я не слишком беспокоюсь. Всё будет хорошо. Мы ещё не начинали обсуждение, но я буду рад сделать это в конце года", — приводит слова Леклера издание Motorsport.