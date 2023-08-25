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В Мерседесе уверены в двигателе будущего болида
Команда уже знает, что нужно сделать
Фото: Motorsport.com
Руководитель "Мерседеса" по общим и стратегическим вопросам Майк Эллиот рассказал о подготовке к изменению регламента, касающегося двигателя, в 2026 году.
"Изменения в регламенте двигателей уже утверждены, соответственно, мы знаем, что нам предстоит сделать. Если заглянуть в 2026 год, то перед нами появится много вопросов о том, что произойдёт с шинами, что будет с весом автомобилей, что произойдёт с аэродинамикой, и всё это складывается в сложную картину.
Попытка привести болид в хорошую форму для соревнований означает, что нам также необходимо думать над его производительностью. Нам придётся снизить сопротивление на прямых и сделать машины более эффективными в плане аэродинамики", — приводит слова Эллиота GPFans.
Регламент Формулы-1 на 2026 год обещает значительные изменения.
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