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Льюис Хэмилтон: Для нас быть вторыми в Кубке конструкторов просто потрясающе

Автоспорт
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Пилот высказался о целях команды на сезон

Льюис Хэмилтон: Для нас быть вторыми в Кубке конструкторов просто потрясающе

Фото: Autoblog.nl

Новина українською

Британский пилот "Мерседеса" семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выразил благодарность инженерам команды и поделился мнением о конкуренции в чемпионате, обозначив цель на сезон-2023.

"Несмотря на то что машина этого сезона почти идентична прошлогодней, я действительно горжусь командой и прогрессом, который мы совершили. В следующих двух гонках мы вносим небольшие изменения. На этих выходных мы добавили в машину несколько небольших деталей. Абсолютно каждая точка прижимной силы, каждая мелочь делает разницу, поэтому я очень благодарен всем на базе команды, что они продолжают бороться, несмотря на тяжёлые времена, и остаются сфокусированными на нашей цели. Я восторгаюсь их работой.

Для нас быть вторыми в Кубке конструкторов, учитывая начало сезона от других команд, просто потрясающе. Посмотрите, как справляется "Макларен", с какой машиной ворвались в сезон в "Астон Мартин". Моя цель — постараться сделать так, чтобы команда сохранила второе место в чемпионате, и постараться завоевать второе место в личном зачёте. Это моя цель, так что будет весело", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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