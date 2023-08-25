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Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Нидерландов

Автоспорт
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Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Нидерландов

Фото: Road & Track

Новина українською

В Зандворте завершилась первая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Лучший результат по её итогам показал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон.

Гран-при Нидерландов. Первая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.11,852.

2. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,278.

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,373.

4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,471.

5. Александер Албон ("Уильямс") +0,595.

6. Ландо Норрис ("Макларен") +0,608.

7. Логан Сарджент ("Уильямс") +0,765.

8. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,806.

9. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,897.

10. Эстебан Окон ("Альпин") +0,950.

11. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,961.

12. Пьер Гасли ("Альпин") +1,043.

13. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") +1,138.

14. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,470.

15. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,596.

16. Щарль Леклер ("Феррари")+1,667.

17. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,974.

18. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +2,171.

19. Роберт Шварцман ("Феррари") +2,951.

20. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — нет времени.

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В статье: Макс Ферстаппен
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