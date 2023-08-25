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Пиастри и Риккардо разбили машины на второй практике ГП Нидерландов
Пилоты не вошли в поворот
Фото: F1
В Зандворте (Нидерланды) проходила вторая свободная практика в рамках Гран-при Нидерландов. Пилот "Макларена" Оскар Пиастри и гонщик "Альфа Таури" Даниэль Риккардо разбили свои болиды в одном и том же месте в третьем повороте.
Сначала Пиастри потерял контроль над машиной, а потом и Риккардо не вписался в поворот. Оба гонщика не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.
Напомним, лучший результат по итогам первой тренировки показал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
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