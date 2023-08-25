Пиастри и Риккардо разбили машины на второй практике ГП Нидерландов

В Зандворте (Нидерланды) проходила вторая свободная практика в рамках Гран-при Нидерландов. Пилот "Макларена" Оскар Пиастри и гонщик "Альфа Таури" Даниэль Риккардо разбили свои болиды в одном и том же месте в третьем повороте.

Сначала Пиастри потерял контроль над машиной, а потом и Риккардо не вписался в поворот. Оба гонщика не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.

Напомним, лучший результат по итогам первой тренировки показал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.