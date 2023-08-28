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Шарль Леклер признан худшим гонщиком Гран-при Нидерландов

Автоспорт
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Лучшую оценку получил Ред Булл

Шарль Леклер признан худшим гонщиком Гран-при Нидерландов

Фото: F1

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер получил самую низкую оценку среди всех гонщиков Гран-при Нидерландов от издания PlanetF1.

Максимальный балл (10) получил победитель гонки пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Финишировавший на втором месте ветеран Фернандо Алонсо, представляющий "Астон Мартин", получил оценку 9,5 балла. Работа гонщика "Альпин" Пьера Гасли, занявшего третье место в гонке, была оценена экспертами в 8,5 балла. Также оценку 8,5 балла получил пилот "Уильямса" Александер Албон.

Шарль Леклер, который не смог завершить гонку, получил самую низкую оценку — 4 балла.

Напомним, у монегаска, стартовавшего с девятой позиции, возникли проблемы с днищем после контакта с Оскаром Пиастри.

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В статье: Шарль Леклер
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