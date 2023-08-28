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Льюис Хэмилтон: Если бы мы выбрали правильную стратегию, то обогнали бы Ред Булл
Пилот Мерседеса прокомментировал результаты Гран-при Нидерландов
Фото: F1
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказал мнение, что у него был темп, достаточный для того, чтобы бросить вызов Максу Ферстаппену ("Ред Булл") на Гран-при Нидерландов, но он упустил шанс из-за неудовлетворительного выступления в квалификации и неудачных стратегических решений.
"У меня был темп, и, если бы мы выбрали правильную стратегию, я мог бы бросить вызов двум лучшим. Мы бы бросили вызов Максу. Если говорить о скорости, мы были не так уж далеки от него. Я не говорю, что мы бы победили их, но я думаю, мы были бы счастливы", — приводит слова Хэмилтона ESPN US.
Напомним, Хэмилтон в Зандворте стал шестым. Ферстаппен одержал победу.
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