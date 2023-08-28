  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Льюис Хэмилтон: Если бы мы выбрали правильную стратегию, то обогнали бы Ред Булл
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Льюис Хэмилтон: Если бы мы выбрали правильную стратегию, то обогнали бы Ред Булл

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот Мерседеса прокомментировал результаты Гран-при Нидерландов

Льюис Хэмилтон: Если бы мы выбрали правильную стратегию, то обогнали бы Ред Булл

Фото: F1

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказал мнение, что у него был темп, достаточный для того, чтобы бросить вызов Максу Ферстаппену ("Ред Булл") на Гран-при Нидерландов, но он упустил шанс из-за неудовлетворительного выступления в квалификации и неудачных стратегических решений.

"У меня был темп, и, если бы мы выбрали правильную стратегию, я мог бы бросить вызов двум лучшим. Мы бы бросили вызов Максу. Если говорить о скорости, мы были не так уж далеки от него. Я не говорю, что мы бы победили их, но я думаю, мы были бы счастливы", — приводит слова Хэмилтона ESPN US.

Напомним, Хэмилтон в Зандворте стал шестым. Ферстаппен одержал победу.

По теме
yellow-arrow
Шарль Леклер признан худшим гонщиком Гран-при Нидерландов
yellow-arrow
Ферстапен - победитель Гран-при Нидерландов
yellow-arrow
Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Нидерландов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде